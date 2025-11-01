La sex ambassador Tami Tsunami | Se un uomo mi giudica amen Ma quando a puntare il dito è una donna mi si spezza qualcosa dentro Perché tutte almeno una volta siamo state umiliate toccate sminuite

Vanityfair.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’ascesa su OnlyFans al nuovo libro, passando per la musica e l’attivismo silenzioso per la libertà femminile. Tami Tsunami — alias Cinzia Di Nunno — non è solo un corpo, ma una voce che ha deciso di parlare chiaro. E, stavolta, lo fa con un vademecum: «Le mie amiche non sanno che. Il sesso secondo me» (Rizzoli). L'abbiamo intervistata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La sex ambassador Tami Tsunami: «Se un uomo mi giudica, amen. Ma quando a puntare il dito è una donna, mi si spezza qualcosa dentro. Perché tutte, almeno una volta, siamo state umiliate, toccate, sminuite»

