La Serie A vuole anticipare l' orario delle sfide serali

L'anticipo del posticipo (o dell'anticipo). Tra i temi sul tavolo della Serie A in queste settimane c'è la possibile richiesta di anticipa.

Serie A, gare serali alle 20: si parla con Dazn per cambiare orario - Il presidente della Lega Simonelli vuole anticipare le gare serali alle 20 anche per conquistare i giovani, distratti dai social. Lo riporta tuttonapoli.net

La Serie A è pronta a rivoluzionare il campionato: pressing su DAZN per cambiare l’orario delle partite - Le partite serali del campionato di Serie A potrebbero cambiare il loro orario d’inizio. Secondo fanpage.it

La Serie A vuole cambiare gli orari della partite: ma ora a decidere è Dazn – Cosa sta succedendo - La Serie A sta valutando una modifica storica degli orari delle partite, che riguarderebbe inizialmente la fascia serale, tradizionalmente programmata alle 20:45. Segnala msn.com