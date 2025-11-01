A circa due mesi dall’inizio del campionato è possibile trarre le prime conclusioni, di certo temporanee ma che danno una prima idea sulla Serie A di quest’anno. In vetta troviamo con non troppa sorpresa il Napoli campione d’Italia accompagnato dalla nuova Roma di Gasperini. Gasperini con Lorenzo Pellegrini durante un allenamento Su quest’ultima vi erano numerosi interrogativi a causa della stagione altalenante dell’anno scorso, interrogativi che coinvolgevano anche il nuovo tecnico, distante dalla sua Bergamo dopo 9 anni. Alle spalle delle due squadre capolista vi sono le milanesi Milan e Inter a inseguire. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La Serie A si ridisegna, tra sogni e delusioni