La Serie A è il campionato dei braccetti non degli esterni creativi Non si segna nemmeno per sbaglio L’Equipe
Con 2,27 gol a partita in questa stagione, la Serie A è il campionato meno prolifico tra i 15 principali campionati europei. Ne scrive L’Equipe in un articolo di Valentin Pauluzzi: la Serie A ha perso in cinque anni un gol a partita se ci riferiamo al primo quarto della stagione. Le cause? Un gioco che blocca sempre di più la creatività, spinge sulle fasce e gli attaccanti segnano solo su palle inattive. I dati della serie A visti da L’Equipe. Durante la 7ª giornata di questo campionato, è stato addirittura stabilito il record negativo con 11 gol in 10 partite. Il recente picco dell’inizio degli anni 2020 è stato un’eccezione, probabilmente favorito dalle porte chiuse complete o parziali dell’epoca Covid, che aveva in particolare disinibito le squadre in trasferta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
