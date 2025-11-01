La serata al Broletto con Libera | Il Robin Hood al contrario? Servono più denunce e controlli

Ilgiorno.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un politico stimato, di fiducia, che nel 2022 è stato condannato perché, da amministratore di sostegno, ha sottratto un milione e 800mila euro a decine di persone fragili. Sergio Contrini, 70 anni, ex assessore ai Servizi sociali a Pavia, deve scontare dieci anni e quattro mesi per peculato. Del caso si è parlato ieri al Broletto durante una serata organizzata dal presidio di Pavia di Libera con Nando Dalla Chiesa. Occasione, la presentazione del libro “Il Santo predatore“ di Roberto Torti. Molto vicino al mondo cattolico, Contrini era noto per portare nel 2006 i sacchi a pelo ai rom quando occupavano l’ex Snia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

