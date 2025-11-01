La Sagrada Familia di Barcellona diventa la chiesa più alta del mondo | l’opera progettata dall’architetto Antoni Gaudí ha raggiunto i 162,91 metri di altezza
La Sagrada Familia di Barcellona è ora la chiesa più alta del pianeta. La basilica progettata dall’architetto spagnolo Antoni Gaudí ha raggiunto i 162,91 metri grazie al posizionamento, avvenuto giovedì 29 ottobre, di una sezione della sua torre centrale. Quindi è stata superata di appena 1,38 metri la cattedrale tedesca di Ulm, che deteneva il primato dal 1890 con i suoi 161,53 metri. La torre centrale della Sagrada Familia continuerà a crescere, raggiungendo i 172 metri una volta completata nei prossimi mesi. Con questo nuovo record, la Sagrada Familia si conferma non solo simbolo della città di Barcellona, ma anche monumento universale del genio creativo di Gaudí, capace di fondere arte sacra, simbolismo religioso e forme organiche in un’opera senza eguali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
