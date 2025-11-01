La Sagra Musicale Malatestiana riunisce sul palcoscenico del Teatro Galli i giovanissimi della musica con l’Orchestra Play Different
Ancora i giovani talenti ancora protagonisti del programma della Sagra Musicale Malatestiana. Domenica 2 novembre (ore 15:00, replica alle ore 17:15) il palcoscenico del Teatro Galli offrirà la ribalta all’Orchestra Play Different un ensemble musicale innovativo che riunisce giovanissimi studenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
