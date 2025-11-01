Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha presieduto la cerimonia di varo del sottomarino nucleare Khabarovsk da una rimessa presso l'impianto Sevmash di Severodvinsk. Il ministro della Difesa russo ha spiegato che il vettore di armi subacquee e sistemi robotici “contribuirà a portare a termine con successo le missioni di sicurezza dei confini marittimi della Russia e di protezione degli interessi nazionali in varie parti del mondo”. Il sottomarino è stato disegnato dagli ingegneri dall'Ufficio Centrale di Progettazione Navale Rubin per la Marina russa, utilizzando moderne armi subacquee navali, inclusi vari sistemi robotici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Russia schiera il sottomarino robot che lancia bombe atomiche