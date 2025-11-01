La Russia schiera il sottomarino robot che lancia bombe atomiche
Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha presieduto la cerimonia di varo del sottomarino nucleare Khabarovsk da una rimessa presso l'impianto Sevmash di Severodvinsk. Il ministro della Difesa russo ha spiegato che il vettore di armi subacquee e sistemi robotici “contribuirà a portare a termine con successo le missioni di sicurezza dei confini marittimi della Russia e di protezione degli interessi nazionali in varie parti del mondo”. Il sottomarino è stato disegnato dagli ingegneri dall'Ufficio Centrale di Progettazione Navale Rubin per la Marina russa, utilizzando moderne armi subacquee navali, inclusi vari sistemi robotici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
IN IRLANDA VINCE LE ELEZIONI CHI SI SCHIERA CONTRO IL GENOCIDIO! #gaza #palestina #freepalesti?ne - facebook.com Vai su Facebook
Russia, testato missile sottomarino nucleare Poseidon: per Putin "nulla di simile al mondo" - Tre giorni dopo aver annunciato il test del missile a propulsione nucleare Burevestnik, mercoledì Mosca ha dichiarato di aver testato anche il Poseidon, un drone sottomarino a capacità nucleare. Lo riporta msn.com
Russia, prova di forza nel Pacifico: sottomarino nucleare avvistato vicino al Giappone - Un sottomarino russo in grado di lanciare missili nucleari è stato avvistato nei pressi del Giappone, un alleato chiave degli Stati Uniti, mentre Mosca continua a dimostrare la sua potenza militare ... Come scrive ilmessaggero.it
Trump alla Russia: "Ho inviato un sottomarino nucleare. Ci sentiamo minacciati" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver inviato un sottomarino nucleare al largo delle coste russe per precauzione. Lo riporta iltempo.it