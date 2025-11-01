La Roma perde lo scudetto contro il Lecce già retrocesso

Ilgiornale.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un pomeriggio tiepido del 20 aprile 1986, e sull’Olimpico aleggia un’attesa da domenica delle Palme. Il sole brucia piano, la curva canta, le bandiere ondeggiano come lenzuola stese al vento. La Roma di Eriksson è pronta a raccogliere il frutto di una rincorsa memorabile: mesi di vittorie, di sogni, di fatica. Davanti, un Lecce già retrocesso, quasi un ospite gentile venuto a offrire un sorriso d’addio. Tutto sembra scritto. Ma il calcio, si sa, è un animale crudele. I giallorossi hanno fatto un inizio di campionato faticoso e, quando si arriva al giro di boa, si trovano a otto punti di distacco dalla Juventus capolista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la roma perde lo scudetto contro il lecce gi224 retrocesso

© Ilgiornale.it - La Roma perde lo scudetto contro il Lecce già retrocesso

Approfondisci con queste news

roma perde scudetto controLa Roma perde lo scudetto contro il Lecce già retrocesso - Il dramma sportivo si consuma alla penultima giornata del campionato, il 20 aprile del 1986: i salentini, già in B da un mese, espugnano l'Olimpico. Secondo ilgiornale.it

roma perde scudetto controMilan capolista, ma è l'Inter in quota scudetto. Milano ribalta il Napoli di Conte. Juventus-Roma non pervenute - 1 in casa con l'Inter per il gol di Bonny) e Juventus (con i primi nomi sui possibili sostituti di Tudor ) considerate lontanissime dal trio di testa e pagate 15 ... Scrive affaritaliani.it

roma perde scudetto controSERIE A - Scudetto, l'Inter vola in campo e in quota: Chivu stacca il Napoli di Conte, per i bookie resiste la Roma - Nonostante i tre punti di distacco dalla coppia in vetta, formata dal Napoli e dalla Roma, secon ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Perde Scudetto Contro