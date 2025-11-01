La Roma perde lo scudetto contro il Lecce già retrocesso

È un pomeriggio tiepido del 20 aprile 1986, e sull’Olimpico aleggia un’attesa da domenica delle Palme. Il sole brucia piano, la curva canta, le bandiere ondeggiano come lenzuola stese al vento. La Roma di Eriksson è pronta a raccogliere il frutto di una rincorsa memorabile: mesi di vittorie, di sogni, di fatica. Davanti, un Lecce già retrocesso, quasi un ospite gentile venuto a offrire un sorriso d’addio. Tutto sembra scritto. Ma il calcio, si sa, è un animale crudele. I giallorossi hanno fatto un inizio di campionato faticoso e, quando si arriva al giro di boa, si trovano a otto punti di distacco dalla Juventus capolista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

