La Roma perde lo scudetto contro il Lecce già retrocesso
È un pomeriggio tiepido del 20 aprile 1986, e sull’Olimpico aleggia un’attesa da domenica delle Palme. Il sole brucia piano, la curva canta, le bandiere ondeggiano come lenzuola stese al vento. La Roma di Eriksson è pronta a raccogliere il frutto di una rincorsa memorabile: mesi di vittorie, di sogni, di fatica. Davanti, un Lecce già retrocesso, quasi un ospite gentile venuto a offrire un sorriso d’addio. Tutto sembra scritto. Ma il calcio, si sa, è un animale crudele. I giallorossi hanno fatto un inizio di campionato faticoso e, quando si arriva al giro di boa, si trovano a otto punti di distacco dalla Juventus capolista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
La Roma ci mette il cuore e non perde la testa Vincere alza l'autostima e i giallorossi sono in crescita: domenica il Milan per tenere la vetta della Serie A ? https://tinyurl.com/4vxape2u - facebook.com Vai su Facebook
Roma, bimbo di 4 anni si perde in zona Prati: ritrovato dalla Polizia locale https://ilfaroonline.it/2025/10/04/roma-bimbo-di-4-anni-si-perde-in-zona-prati-ritrovato-dalla-polizia-locale/619888/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
La Roma perde lo scudetto contro il Lecce già retrocesso - Il dramma sportivo si consuma alla penultima giornata del campionato, il 20 aprile del 1986: i salentini, già in B da un mese, espugnano l'Olimpico. Secondo ilgiornale.it
Milan capolista, ma è l'Inter in quota scudetto. Milano ribalta il Napoli di Conte. Juventus-Roma non pervenute - 1 in casa con l'Inter per il gol di Bonny) e Juventus (con i primi nomi sui possibili sostituti di Tudor ) considerate lontanissime dal trio di testa e pagate 15 ... Scrive affaritaliani.it
SERIE A - Scudetto, l'Inter vola in campo e in quota: Chivu stacca il Napoli di Conte, per i bookie resiste la Roma - Nonostante i tre punti di distacco dalla coppia in vetta, formata dal Napoli e dalla Roma, secon ... Scrive msn.com