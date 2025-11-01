La riforma della giustizia ultima vittoria di Silvio

Marta Fascina tra tutti gli esponenti politici è, credo, la più riservata. Ha 35 anni, ha vissuto un’intensa storia d’amore con Berlusconi, fino alla sua morte. È deputata di Fi, ha fatto in passato la giornalista, e dopo tanto tempo di silenzio ha deciso di rilasciarci questa intervista, il giorno dopo l’approvazione della riforma della Giustizia. Onorevole, oggi è contenta? «L’approvazione della riforma costituzionale rappresenta un passaggio storico». Mi dica in due parole: perché? «Elimina l’anomala commistione tra magistrati inquirenti e giudicanti che priva l’ordinamento di un giudice effettivamente terzo ed imparziale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

