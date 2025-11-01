la riforma della giustizia supera la repubblica dei pm ayatollah il commento di cazzola

La riforma costituzionale della giustizia con inclusa la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente è legge dello Stato. Si attende il “giudizio di Dio’’ del referendum confermativo dove non è previsto il requisito del quorum per la sua validità. Come durante tutto l’iter legislativo, il referendum non si limiterà ad un duro scontro tra le forze politiche, ad una discesa direttamente in campo della magistratura associata, ma vedrà lo scontro tra due Italie e – sotto questo aspetto – somiglierà ad una consultazione di natura istituzionale, alla stregua di quella del 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra la Monarchia e la Repubblica. 🔗 Leggi su Formiche.net

