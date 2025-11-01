La riforma della giustizia non terremota la Carta ma solo la partitocrazia delle toghe

Laverita.info | 1 nov 2025

Nonostante gli strilli dell’opposizione, la tesi della Costituzione calpestata è una balla. A perdere peso sono le correnti, grazie ai sorteggi nei due Csm. Separare le carriere significa controllare le Procure? Follia. 🔗 Leggi su Laverita.info

la riforma della giustizia non terremota la carta ma solo la partitocrazia delle toghe

La riforma della giustizia non terremota la Carta ma solo la partitocrazia delle toghe

