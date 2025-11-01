La reunion a 30 anni dal diploma | Il momento più emozionante il ricordo dei prof autentiche figure di riferimento

Hanno celebreato il trentennale dal diploma gli ex studenti della quinta ED dell’Istituto tecnico industriale “Blaise Pascal” di Cesena. Qualche giorno fa, gli ex compagni di classe hanno scelto di ritrovarsi in un ristorante tipico della zona, rivivendo i ricordi dei tempi della scuola e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

