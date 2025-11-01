La regina Sirikit di Thailandia possedeva i gioielli reali più straordinari del mondo? Diamo uno sguardo alla sua collezione privata

Vanityfair.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sovrana, recentemente scomparsa all’età di 93 anni, possedeva un archivio incredibile di pezzi, tra cui alcuni diademi e parure particolarmente spettacolari di Van Cleef & Arpels e spille Fabergé. Apriamo lo scrigno dei suoi tesori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la regina sirikit di thailandia possedeva i gioielli reali pi249 straordinari del mondo diamo uno sguardo alla sua collezione privata

© Vanityfair.it - La regina Sirikit di Thailandia possedeva i gioielli reali più straordinari del mondo? Diamo uno sguardo alla sua collezione privata

Contenuti che potrebbero interessarti

La regina Sirikit di Thailandia possedeva i gioielli reali più straordinari del mondo? Diamo uno sguardo alla sua collezione privata - La sovrana, recentemente scomparsa all’età di 93 anni, possedeva un archivio incredibile di pezzi, tra cui alcuni diademi e parure particolarmente spettacolari di Van Cleef & Arpels e spille Fabergé. Da vanityfair.it

regina sirikit thailandia possedevaÈ morta a 93 anni l’ex regina Sirikit della Thailandia - Venerdì è morta a Bangkok a 93 anni la regina madre Sirikit, moglie dell’ex re della Thailandia Bhumibol Adulyadej (Rama IX), morto nel 2016, e madre dell’attuale re Maha Vajiralongkorn (Rama X). Da ilpost.it

regina sirikit thailandia possedevaMorta la Regina Madre di Thailandia, Sirikit: aveva 93 anni - La Regina Madre di Thailandia, Sirikit, è morta a 93 anni a causa di un’infezione al sangue: sin dagli anni ’60, aveva rivoluzionato il Paese ... dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regina Sirikit Thailandia Possedeva