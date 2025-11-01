La Reggina ospita al Granillo la capolista Igea Virtus

La Reggina si prepara ad affrontare la capolista Igea Virtus. La partita, valida per la 10^ giornata del campionato di serie D (girone I), si giocherà domenica allo stadio “Granillo” con inizio alle ore 15.00. “Siamo ancora nel pieno del lavoro tecnico-tattico, ma la squadra mentalmente ha fatto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Scopri altri approfondimenti

In occasione dell’incontro di calcio valevole per la Coppa Italia di Serie D tra A.S. Reggina 1914 e A.S.D. Nocerina Calcio 1910, disputatosi lo scorso 22 ottobre presso lo Stadio Comunale “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, la Polizia di Stato ha sottoposto a - facebook.com Vai su Facebook

La Reggina ospita al "Granillo" la capolista Igea Virtus - La cruciale partita, valida per la 10^ giornata del campionato di serie D (girone I), si giocherà domenica con inizio alle ore 15. Segnala reggiotoday.it

Reggina, domenica al “Granillo” è già sfida da dentro o fuori - Sambiase e Vigor contro Sancataldese e Castrumfavara ... Si legge su corrieredellacalabria.it

Reggina, Torrisi pensa già alla sfida con la capolista. Porte aperte agli allenamenti - La vittoria contro la Sancataldese ha dato maggiore serenità all’ambiente, ma c’è la consapevolezza che ci sia molto da migliorare ... msn.com scrive