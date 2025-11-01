La quarta banca di Spagna sanziona i conti dei clienti dello stato ebraico
Da due anni, la Spagna si è intestata la guerra politica a Israele, dalle università che boicottano quelle israeliane al governo che, unico in Europa, ha votato un embargo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Educazione finanziaria: le borse di studio della Banca di Piacenza agli studenti del Gioia, Respighi e Romagnosi. Cerimonia di premiazione della quarta edizione del “Progetto Piacenza” nella Sala Convegni di Confindustria, gremita da 150 studenti, con la pr - facebook.com Vai su Facebook