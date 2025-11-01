La Promessa Anticipazioni Spagnole | Petra è malata e rischia di morire!

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Maria scoprirà con orrore che Petra è molto malata e che potrebbe non farcela. La spregevole governante morirà? Ecco nel dettaglio cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Petra è malata e rischia di morire!

Le anticipazioni de La Promessa fino all'8 novembre: https://blstg.news/eXrm/ Le anticipazioni de La Promessa per gli episodi in onda dal 31 ottobre all'8 novembre su Rete 4, alle ore 19:40 annunciano che Samuel viene pressato da Cruz e decide di res - facebook.com Vai su Facebook

#lapromessa #anticipazioni Curro e la strana sparizione del medico che ha curato Jana... - X Vai su X

La Promessa, anticipazioni spagnole: Petra riceve l'estrema unzione, Samuel sconvolto - Petra è in fin di vita a causa delle complicazioni provocate dal tetano, e padre Samuel le impartisce l’estrema unzione, mentre Angela è sconvolta ... Riporta it.blastingnews.com

La Promessa, spoiler Spagna: Petra dona il bracciale di Feliciano a una donna povera - Petra si darà alla beneficienza e sarà molto dolce con Alicia nelle prossime puntate de La Promessa: alla donna del rifugio, la governante regalerà il bracciale di Feliciano. Si legge su it.blastingnews.com

Trame La Promessa dal 3 al 9 novembre, anticipazioni - La Promessa anticipazioni 3 al 9 novembre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. Come scrive tvserial.it