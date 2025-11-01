La Promessa Anticipazioni Spagnole | Petra è malata e rischia di morire!

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Maria scoprirà con orrore che Petra è molto malata e che potrebbe non farcela. La spregevole governante morirà? Ecco nel dettaglio cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

la promessa anticipazioni spagnole petra 232 malata e rischia di morire

© Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Petra è malata e rischia di morire!

