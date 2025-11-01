Le nuove puntate di La promessa ci riportano nel cuore della tenuta dei De Luján, dove la linea tra necessità e stratagemma si fa sottile. La crisi economica morde, le casse sono vuote e ogni scelta pesa su rapporti già incrinati. Intanto le ricerche sulla stanza segreta accendono nuove scintille, mentre tra la servitù circolano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - La promessa, anticipazioni dal 2 all’8 novembre 2025