La Promessa anticipazioni 2 novembre | Curro indaga su Jacobo per proteggere Martina

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro, mosso dalla gelosia, cerca di far ragionare Martina sul suo nuovo fidanzato Jacobo. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria confida il suo amore per Padre Samuel a Catalina. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Ricardo e Ana hanno condiviso molti anni di matrimonio e dall'unione è nato Santos, oggi adulto e impegnato con il padre nella gestione della tenuta di famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

