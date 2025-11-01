La processione dei morti di Montemesola | tra leggenda fede e mistero

Tarantini Time Quotidiano A Montemesola si tramanda da generazioni una storia che affiora ogni anno tra l’1 e il 2 novembre, quando il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si fa più sottile. È la leggenda – o forse il ricordo popolare – della processione dei morti e della Messa alla chiesa del Rosario, un racconto sospeso tra fede e paura, raccontato dai nonni. Secondo la leggenda, nelle notti dedicate ai defunti, i morti di Montemesola uscirebbero in silenziosa processione dal cimitero, incamminandosi verso la chiesa del Rosario per assistere a una messa celebrata da un sacerdote anch’egli trapassato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

