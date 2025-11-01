La prima gravidanza ottenuta con l’aiuto di IA e robot

C’è una prima gravidanza da fecondazione assistita, ottenuta grazie all’aiuto di un sistema di intelligenza artificiale e di un robot. Il risultato, sperimentale, è descritto sulla rivista The Lancet e si limita a un solo caso ma mostra la riuscita in caso di forte infertilità maschile dovuta a un bassissimo numero di spermatozoi ( azoospermia ) La ricerca è stata condotta negli Stati Uniti, nel Columbia University Fertility Center diretto da Zev Williams, autore senio dello studio, con il coordinamento di Hemant Suryawanshi. La coppia sottoposta a sperimentazione dopo 11 pma fallite. I futuri genitori sono una coppia che da 19 anni cercava di avere un bambino. 🔗 Leggi su Open.online

