La portaerei Gerald Ford di fronte al Venezuela con 4mila soldati Usa preparano l’attacco incursori pronti allo sbarco
Roma, 1 novembre 2025 – Con lo schieramento nel Mar dei Caraibi di fronte alle acque territoriali venezuelane della portaerei a propulsione nucleare Uss Gerald R. Ford, scortata da altre tre unità da guerra partite dalla base navale di Norfolk in Virginia, gli Stati Uniti potrebbero pensare a breve, nonostante le parole di Trump, a un attacco a quelle che vengono considerate le basi dalle quali partirebbe la droga verso l’America. Tali raffinerie, soprattutto di fentanyl, sarebbero secondo il presidente occultate da caserme, porti e aeroporti militari e l’esercito di Caracas sarebbe in realtà un covo di narcotrafficanti al servizio del Cartelo de los Soles ai cui vertici ci sarebbe addirittura il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, su cui Trump ha messo uan taglia di 50 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
