La pizza tra tecnica e tradizione È Bucca il campione del mondo
Un nuovo, prestigioso riconoscimento per Paolino Bucca, il pizzaiolo nervianese che porta alto nel mondo il nome della buona pizza italiana. Bucca è stato premiato come “ Ambasciatore della buona pizza nel mondo ” alla XXIV edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante, che si è tenuto a Scalea, in Calabria, il 28 e 29 ottobre. L’evento, tra i più attesi nel panorama gastronomico internazionale, ha riunito pizzaioli provenienti da tutta Italia e da 15 Paesi diversi, trasformando la cittadina calabrese in una vera e propria capitale mondiale della pizza per due intense giornate di sfide, profumi e sapori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
