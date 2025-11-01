Pineto, 1 novembre 2025 – Con una prestazione di carattere la Pianese coglie un punto importante a Pineto. L’inizio era stato di marca abruzzese: al 5’ sono i padroni di casa a provarci per la prima volta, ma sul filtrante di Baggi dalla destra Gorelli fa buona guardia, contenendo D’Andrea e permettendo a Filippis di fare sua la sfera. La risposta della Pianese si fa attendere solo tre minuti: Fabrizi, ex di giornata, conquista una punizione ai venti metri della quale si incarica Coccia, che fa partire una bellissima parabola che scavalca la barriera spegnedosi alta di un soffio. Al 14’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: da un calcio d’angolo Pellegrino stacca più in alto di tutti insaccando l’1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pianese coglie un punto pesante a Pineto