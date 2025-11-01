La Piana sotto shock | Barbara Facci si è spenta a soli 24 anni

Trentotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della pallavolo trentina e, più in generale, l’intera Piana Rotaliana sono letteralmente sotto shock per la tragica scomparsa di Barbara Facci, giovanissima allenatrice dell’Asd Mezzolombardo Volley, scomparsa lo scorso 31 ottobre all’età di soli 24 anni. Da quanto emerso, da tempo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

