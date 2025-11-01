La parola all’esperto | È come se i giovani non riuscissero più a divertirsi davvero
Gli “inalanti“ non sono mai scomparsi dalla scena. Stordirsi con la cosiddetta droga della risata è uno di quei fenomeni che vanno e vengono. Magari per i più giovani è una novità. Sono quelle “mode“ che si affacciano di tanto in tanto e che resistono finché non succede qualcosa. Finché qualcuno non sta male seriamente o perde la vita. Allora scoppia l’emergenza, arriva la stretta. Domandiamoci piuttosto perché i ragazzi lo fanno. Andiamo alla radice. Soprattutto, cerchiamo di far conoscere loro i pericoli per scongiurare questo “sballo“". La riflessione è di Riccardo Gatti, medico psichiatra, coordinatore del Tavolo tecnico dipendenze della Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
