La paratleta Serena Banzato dopo una fascite necrotizzante | Mi hanno svuotato l’arto man mano che il tessuto moriva È un dolore che non si può spiegare | il parto in confronto è una passeggiata Ma ero viva

Vanityfair.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La psicoterapeuta e paratleta Serena Banzato racconta la sua rinascita dopo la malattia che avrebbe potuto ucciderla. Oggi, con il libro Tu sei un capolavoro, insegna a volersi bene partendo da una ferita che le ha riscritto la vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la paratleta serena banzato dopo una fascite necrotizzante mi hanno svuotato l8217arto man mano che il tessuto moriva 200 un dolore che non si pu242 spiegare il parto in confronto 232 una passeggiata ma ero viva

© Vanityfair.it - La paratleta Serena Banzato dopo una fascite necrotizzante: «Mi hanno “svuotato” l’arto man mano che il tessuto moriva. È un dolore che non si può spiegare: il parto, in confronto, è una passeggiata. Ma ero viva»

Leggi anche questi approfondimenti

Serena Banzato paratleta al secondo libro: Tu sei un capolavoro - Quante volte ci è stato detto che, per poter amare qualcuno, è necessario prima imparare ad amarci? Riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Paratleta Serena Banzato Dopo