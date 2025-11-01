La paratleta Serena Banzato dopo una fascite necrotizzante | Mi hanno svuotato l’arto man mano che il tessuto moriva È un dolore che non si può spiegare | il parto in confronto è una passeggiata Ma ero viva
La psicoterapeuta e paratleta Serena Banzato racconta la sua rinascita dopo la malattia che avrebbe potuto ucciderla. Oggi, con il libro Tu sei un capolavoro, insegna a volersi bene partendo da una ferita che le ha riscritto la vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
