Quelli che vanno in panchina con la data di scadenza sulla schiena, ma lo sapevano prima e non ci restano male. Oddio, magari dentro qualcuno cullava anche la speranza di potersele giocare, le proprie carte. Ma tutti sapevano benissimo che di fronte al blasone di allenatori navigati non avevano chances, consumare entro e non oltre. La storia di Massimo Brambilla, allenatore della Juventus per una sola partita in attesa di cedere il posto in panchina da oggi a Luciano Spalletti, non è la prima e non sarà l’ultima. Fateci caso: capita quasi sempre a profili psicologici simili, a persone che mettono l’interesse generale dell’azienda per cui lavorano, in questo caso il club, davanti alle ambizioni personali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La panchina degli altri. Brambilla, Vecchi, Tassotti. Promossi con la scadenza