Tre anni fa si concludeva la storia d'amore tra Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore. Di recente l'ex fidanzata del cantante ha pubblicato la sua biografia - " Ma che stupida ragazza " - un libro nel quale sono stati svelati dettagli inediti e molto privati della loro relazione. Cremoni è rimasto in silenzio subito dopo la pubblicazione, ma pochi giorni fa - ospite di Alessandro Cattelan nel suo podcast - ha ammesso di essersi sentito "tradito" da Martina: " Una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con la quale ho avuto un confronto umano importantissimo, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei, ha scritto un libro e l'ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La palestra, San Siro, il Festival e le chat segrete: la storia d'amore tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore