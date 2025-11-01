La palestra San Siro il Festival e le chat segrete | la storia d' amore tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore
Tre anni fa si concludeva la storia d'amore tra Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore. Di recente l'ex fidanzata del cantante ha pubblicato la sua biografia - " Ma che stupida ragazza " - un libro nel quale sono stati svelati dettagli inediti e molto privati della loro relazione. Cremoni è rimasto in silenzio subito dopo la pubblicazione, ma pochi giorni fa - ospite di Alessandro Cattelan nel suo podcast - ha ammesso di essersi sentito "tradito" da Martina: " Una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con la quale ho avuto un confronto umano importantissimo, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei, ha scritto un libro e l'ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Leao salta la Roma o riuscirà ad essere presente nel big match di San Siro? Le ultime da Milanello in vista della sfida ai piani alti della Serie A. - facebook.com Vai su Facebook
La palestra, San Siro, il Festival e le chat segrete: la storia d'amore tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore - Di recente la loro relazione è tornata alla ribalta della cronaca rosa per alcune dichiarazioni fatte da Cremonini ... ilgiornale.it scrive