La pace di Trump a Gaza e le tre regole delle vicende umane che avevamo ignorato

Chi in queste settimane non ha provato sorpresa nel vedere proprio Trump ottenere un cessate il fuoco a Gaza (e forse qualcosa di più)? Chi in queste settimane non si è ritrovato a esprimere opinioni e proteste simili a quelle sostenute da persone o da gruppi che considerava idealmente lontani? E allo stesso tempo a non condividere i giudizi di persone cui si sentiva affine o di gruppi ai quali magari apparteneva? Quando a lungo si tengono gli occhi chiusi su pezzi importanti della realtà ci si può illudere che le cose umane seguano certe regole o, se non le seguono, che potrebbero seguirle se solo tutti avessimo buon senso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

