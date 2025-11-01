La nuova Mappa della Città Educante | 294 appuntamenti gratuiti per le scuole di Roma

Quasi trecento progetti gratuiti per le scuole di Roma. È stata presentata lo scorso 30 ottobre dal sindaco, Roberto Gualtieri, e dall’assessora alla Scuola, formazione e lavoro, Claudia Pratelli, la nuova Mappa della Città Educante 2025-2026: una raccolta di opportunità didattiche, formative e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

