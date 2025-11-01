La cosa più facile da indossare ogni giorno per andare in ufficio o pe gli impegni quotidiani è il tailleur, nella versione con i pantaloni o con la gonna midi. Niente di più facile. A lungo andare, però, questa formula può diventare scontata e banale, specialmente negli ambienti che si frequentano almeno cinque giorni a settimana. Per sfuggire alla monotonia c’è bisogno di variare un po’. Come? Puntando su un outfit blazer e gonna ma non coordinati tra loro. Sceglierli diversi, oltre che mettere al bando la noia, permette di giocare a mettere insieme colori, texture e stili diversi. Dando vita a qualcosa di nuovo così come di ottimizzare ciò che si ha già nell’armadio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La nuova divisa quotidiana punta sullo spezzato giocando con colori, texture e stili diversi