Trasferta da non sottovalutare per la Npsg Elettrosistemi Sp che stasera alle 20 sarà impegnata contro i padroni di casa del Rossella Ets Varese al Palasport di Caronno. I lombardi finora sono reduci da due vittorie, di cui l’ultima al tie-break con Albisola, e da una sconfitta sempre al quinto set con Ciriè, che hanno fruttato 6 punti in classifica. A due lunghezze di distanza i biancazzurri che vorranno prontamente riscattare la sconfitta rimediata contro Como. Gli altri match della 4.a giornata del campionato di volley maschile di Serie B saranno: Novi-Malnate, Ciriè-Diavoli Rosa Mb, Volley Parella-Albisola, Limbiate Mb-Tomcar, Saronno-Mondovì e Res Como-Garlasco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Npsg cerca il riscatto. Trasferta insidiosa a Varese