La notte nel cuore anticipazioni puntate del 2 novembre della soap turca di Canale 5
La soap turca La notte nel cuore tornerà domenica 2 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Cihan e Melek, che annunceranno il loro matrimonio. Scopriamo insieme le trame complete. La notte nel cuore, anticipazioni del 2 novembre: Cihan e Melek annunciano le nozze. Con Nuh in carcere in attesa di processo, sembra che più niente possa ostacolare la felicità di Cihan e Melek. I due annunciano alla famiglia il loro matrimonio. Esat e Harika però, non sono affatto felici all’idea che la giovane vada a vivere con Cihan. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
News recenti che potrebbero piacerti
Buonanotte – Venerdì 31 ottobre “Ogni notte è un dono, un tempo per affidarsi e ritrovare la pace del cuore.” – Papa Francesco Il venerdì si spegne lentamente, tra i pensieri che si posano e le luci che calano. Dio veglia su ogni cosa, sulle nostre paure e sui - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore anticipazioni trama puntata 2 novembre 2025 - I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo a La notte nel cuore: scopriamo anticipazioni e trama della puntata in onda il 2 novembre 2025. Scrive novella2000.it
La notte nel cuore, anticipazioni puntate del 28 ottobre della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà negli episodi inediti La notte nel cuore, in onda martedì 28 ottobre nel serale di Canale 5? Si legge su superguidatv.it
Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate/ Chi tenta di uccidere Tashin? Nome insospettabile - Anticipazioni turche La notte nel cuore, nuove puntate: chi ha tentato di uccidere Tashin? Come scrive ilsussidiario.net