la notte nel cuore anticipazioni puntate del 2 novembre della soap turca di canale 5

La soap turca La notte nel cuore tornerà domenica 2 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Cihan e Melek, che annunceranno il loro matrimonio. Scopriamo insieme le trame complete. La notte nel cuore, anticipazioni del 2 novembre: Cihan e Melek annunciano le nozze. Con Nuh in carcere in attesa di processo, sembra che più niente possa ostacolare la felicità di Cihan e Melek. I due annunciano alla famiglia il loro matrimonio. Esat e Harika però, non sono affatto felici all'idea che la giovane vada a vivere con Cihan.

