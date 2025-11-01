Nuh e Hikmet vengono trasferiti in carcere in attesa del processo. Sumru, Tahsin e Melek decidono di non andare a fare visita a Nuh, perché credono che debba imparare la lezione e maturare. Cihan e Melek annunciano il loro matrimonio a tutti e la ragazza va a vivere con lui insieme agli altri Sansalan; Esat e Harika sono ovviamente molto contrariati. Esma cerca di farsi valere nei confronti di Esat, arrivando a chiuderlo a chiave in camera da letto insieme a lei. La tensione tra i due cresce. Enise parte in pellegrinaggio e i saluti strappalacrime fanno presagire che non tornerà mai più. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

© Soapvibes.it - La notte nel cuore anticipazioni 2 Novembre 2025