La notte nel cuore anticipazioni 2 Novembre 2025
Nuh e Hikmet vengono trasferiti in carcere in attesa del processo. Sumru, Tahsin e Melek decidono di non andare a fare visita a Nuh, perché credono che debba imparare la lezione e maturare. Cihan e Melek annunciano il loro matrimonio a tutti e la ragazza va a vivere con lui insieme agli altri Sansalan; Esat e Harika sono ovviamente molto contrariati. Esma cerca di farsi valere nei confronti di Esat, arrivando a chiuderlo a chiave in camera da letto insieme a lei. La tensione tra i due cresce. Enise parte in pellegrinaggio e i saluti strappalacrime fanno presagire che non tornerà mai più. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
Leggi anche questi approfondimenti
Halloween Party in Bar Fortuna: “Nel cuore della notte, il veleno farà la sua magia.” Bar FortunaStrada di Fiume 86Vi aspettiamo Gabri Dj - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore, anticipazioni domenica 2 novembre: Cihan arrestato per avere sparato a Tahsin - Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore, in onda domenica 2 novembre alle ore 21:20 su Canale5 ... Come scrive fanpage.it
La notte nel cuore, anticipazioni puntate del 2 novembre della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà negli episodi inediti La notte nel cuore, in onda domenica 2 novembre nel serale di Canale 5? Si legge su superguidatv.it
La notte nel cuore anticipazioni trama puntata 2 novembre 2025 - I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo a La notte nel cuore: scopriamo anticipazioni e trama della puntata in onda il 2 novembre 2025. novella2000.it scrive