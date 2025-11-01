La notte di Halloween a Coriano tra boati gruppi di ragazzini incappucciati e pattuglie schierate | maxi sequestro di petardi e denunce
Qualche boato ha scosso Coriano, ma fortunatamente non si registrano feriti o episodi di vandalismo. Per la serata di Halloween era alta la preoccupazione per i possibili episodi di inciviltà, dopo i fatti dello scorso anno che avevano visto due cittadini feriti, vittime di un'aggressione da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
