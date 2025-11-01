La nobile Europa ha un vizio secolare | innamorarsi di armi e conflitti
A Wall Street e nelle borse Ue volano gli indici dell’industria bellica. Un’immagine delle tensioni dell’uomo, tra vita e morte. 🔗 Leggi su Laverita.info
