La morte di Hekuran Il coltello insanguinato poi le parole agghiaccianti | Ho bucato qualcuno

Perugia, 1 novembre 2025 – “ Ho bucato qualcuno ”: sono le parole che avrebbe detto agli amici dopo la lite in un parcheggio di Perugia nella quale è stato ucciso Hekuran Kumani il ventunenne incensurato arrestato per il delitto. Frase proferita mostrando anche un coltello macchiato di sangue. Hekuran Cumani, il 23enne fabrianese di origine albanese che è stato ucciso a Perugia Particolari emersi nel corso della conferenza stampa nella quale è stata ricostruita l'indagine della polizia. In base alla ricostruzione accusatoria, l'arrestato dopo avere raccolto un coltello lanciato a terra da un amico, con un secondo nell'altra mano si sarebbe scagliato contro il 23enne di Fabriano colpito con un unico fendente al torace che gli ha provocato a gravi lesioni interne che in breve ne hanno provocato la morte (l'arma usata per uccidere non è stata ancora recuperata). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La morte di Hekuran. Il coltello insanguinato, poi le parole agghiaccianti: “Ho bucato qualcuno”

