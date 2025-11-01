La Misericordia cerca volontari del soccorso | al via un corso di formazione

La Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe organizza a partire da giovedì 6 novembre un corso di primo soccorso aperto a tutta la cittadinanza. “Lo scopo principale del corso è la ricerca di nuovi volontari del soccorso, indispensabili per poter continuare a svolgere i servizi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Don Alberto XXX Domenica del tempo ordinario anno C Dio non cerca perfetti, ma cuori umili: solo chi si riconosce bisognoso di misericordia torna a casa abbracciato e perdonato. Santa Domenica e preghiera per voi da Fatima. [continua a leggere] https://ww - facebook.com Vai su Facebook

La Misericordia di Grosseto cerca nuovi volontari: al via il corso per soccorritori - Il Giunco - X Vai su X

Misericordia, incontri in cerca di volontari - Con lo slogan ‘Vieni a conoscere le Misericordie’, la Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe e quella di Rocca San Casciano, in collaborazione con i sindaci dei Comuni di Dovadola Francesco ... Da ilrestodelcarlino.it

La Misericordia cerca volontari: "Chiediamo un piccolo impegno per dare un grande servizio" - La Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano cerca nuovi soccorritori. Lo riporta lanazione.it

Misericordie in cerca di volontari. Tre incontri per sensibilizzare - La Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe e quella di Rocca San Casciano, in collaborazione con i comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto, organizzano una serie di ... Segnala ilrestodelcarlino.it