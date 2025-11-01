La meraviglia di un' edizione record per il Festival della Bellezza

Veronasera.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la dodicesima edizione del Festival della Bellezza, promosso tra i “Grandi Eventi” della Regione Veneto. E lo ha fatto con numeri che segnano un record sia dal vivo che sui canali social. La rassegna, ideata e diretta da Alcide Marchioro, ha esplorato il tema de “La Meraviglia”. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

meraviglia edizione record festivalIl Festival della Bellezza chiude con 63mila presenze - Si è chiusa la dodicesima edizione del Festival della Bellezza, svoltasi in 25 luoghi simbolo del patrimonio storico- Riporta msn.com

Al via il Festival letterario per bimbi - Il tema scelto per questa edizione, l’ottava, è la meraviglia e meravigliare è, in primis, proprio "Un Ponte di Storie" stesso, il festival letterario per bambini e ragazzi che dal 15 al 19 ottobre ... Scrive ilgiorno.it

Edizione record per èStoria, a Gorizia 35mila spettatori - (di Francesco De Filippo) Oltre 300 eventi, dibattiti, incontri e presentazioni con 600 ospiti italiani e internazionali, convenuti a Gorizia provenienti da Regno Unito, Francia, Spagna, Slovenia, ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Meraviglia Edizione Record Festival