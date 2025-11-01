La manovra riparte lunedì il dibattito non si ferma più
Sefcovic incontra il governo per i dazi Usa sulla pasta ma fa infuriare gli agricoltori L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Da lunedì riparte la battaglia in parlamento per ottenere la tariffa unica rc auto per chi non commette sinistri da almeno 10 anni - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Bonetti: Finalmente riparte Industria 4.0, frutto del contributo di Azione - (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 “Finalmente dal Consiglio dei Ministri una buona notizia, nella Legge di Bilancio infatti riparte Industria 4. Scrive quotidiano.net
Sollievo delle opposizioni per Gaza ma il dibattito si sposta sulla manovra - Il sollievo per la tregua su Gaza ma per la segretaria del Pd serve una soluzione politica duratura e il riconoscimento della Palestina. Secondo rainews.it