La maggioranza Ursula sfiducia Ursula
Lettera dei partiti che sostengono Von der Leyen, con il capo del Ppe come primo firmatario: «No alla proposta di schema di bilancio che vede tagli ai fondi agricoli e alle Regioni. Stop con questa Unione à la carte più centralizzata, che esclude l’Europarlamento». 🔗 Leggi su Laverita.info
La “ #maggioranzaUrsula” respinge (anche) la nuova #Pac e il taglio di risorse per l’ #agricoltura. Lettera di #Ppe, #SAndD, #Renew e #Verdi alla presidente della #CommissioneUe #UrsulaVonDerLeyen, con il plauso delle #organizzazioniagricole - X Vai su X
Roberta Mestola livida in conferenza stampa: «Si rivota tra due settimane, le imprese attendono risultati». Ma la maggioranza Ursula vacilla - facebook.com Vai su Facebook
La maggioranza Ursula boccia il bilancio di Von der Leyen: “No al modello Pnrr, i piani nazionali vengano sottoposti al voto del Parlamento Ue” - PPE, Socialisti, Renew e Verdi contro la presidente della Commissione: "I piani nazionali devono passare dal voto del Parlamento" ... ilfattoquotidiano.it scrive
Fitto in difficoltà: FdI contro Ursula per il bilancio Ue - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Fitto in difficoltà: FdI contro Ursula per il bilancio Ue" pubblicato il 1 Novembre 2025 a firma di Wanda Marra ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Il Parlamento europeo respinge le due mozioni di sfiducia nei confronti di von der Leyen. Italiani divisi - Le mozioni contro la presidente della Commissione europea presentate dalla Sinistra e dai Patrioti contestano l'accordo sui dazi Ue- Da corriere.it