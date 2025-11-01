La lunga strada verso il Paradiso delle grandi anime che per i reggini sono già santi

Reggiotoday.it | 1 nov 2025

Per il popolo reggino sono già santi e proprio la testimonianza di questa fede ha permesso di avviare le cause di canonizzazione per personaggi che hanno lasciato una memoria indimenticabile di carità, misericordia e vicinanza ai poveri e gli oppressi. Parliamo di figure amatissime dai devoti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

