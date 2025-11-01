La lunga strada verso il Paradiso delle grandi anime che per i reggini sono già santi
Per il popolo reggino sono già santi e proprio la testimonianza di questa fede ha permesso di avviare le cause di canonizzazione per personaggi che hanno lasciato una memoria indimenticabile di carità, misericordia e vicinanza ai poveri e gli oppressi. Parliamo di figure amatissime dai devoti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Uno spicchio d’Irlanda aperto sull’Atlantico, sopra e attorno a Galway. Il trait d’union è la Wild Atlantic Way, la lunga strada che accarezza la costa occidentale. Questa è una terra selvatica, culla del gaelico e della tradizione irlandese più pura. Scogliere pauro - facebook.com Vai su Facebook
La lunga strada verso la decarbonizzazione passa da Piverone - Dal nuovo impianto di biogas dell'azienda Bagnod, il primo di biometano agricolo finanziato dal PNRR. Secondo rainews.it
La lunga strada di Rui Borges verso lo Sporting Lisbona - Perché quando solcava le acque limacciose delle serie minori portoghesi Rui Borges si era visto cucire addosso l’etichetta di “piccolo Luis ... Come scrive ilfoglio.it
Campaccio e Sangiorgese nelle scuole per “La lunga Strada verso il superamento delle barriere" - SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) – Le emozioni del 68° Campaccio Cross Country sono ancora nell’aria, più intense che mai dopo la consacrazione della stella di Nadia Battocletti che ha conquistato in ... Si legge su corrieredellosport.it