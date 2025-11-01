La leva degli haredim un problema sottovalutato non più rimandabile

Ilfoglio.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il problema della coscrizione all’interno della società ultraortodossa risale alla data di fondazione dello stato. Ma il vero spartiacque nella. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la leva degli haredim un problema sottovalutato non pi249 rimandabile

© Ilfoglio.it - La leva degli haredim, un problema sottovalutato non più rimandabile

Altri contenuti sullo stesso argomento

La leva degli haredim, un problema sottovalutato non più rimandabile - “Il problema della coscrizione all’interno della società ultraortodossa risale alla data di fondazione dello stato. Lo riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Leva Haredim Problema Sottovalutato