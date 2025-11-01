La lettera di un ex pentito a Repubblica | Costretto a pagare le spese processuali sono disperato

Repubblica.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sfogo di Vincenzo Gennaro: “Dopo circa un anno che eravamo fuori dal programma ci arriva una cartella esattoriale di 54mila euro. Lo Stato ha ottenuto quello che voleva, adesso si può pure morire”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

