La lettera di un ex pentito a Repubblica | Costretto a pagare le spese processuali sono disperato
Lo sfogo di Vincenzo Gennaro: “Dopo circa un anno che eravamo fuori dal programma ci arriva una cartella esattoriale di 54mila euro. Lo Stato ha ottenuto quello che voleva, adesso si può pure morire”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il #femminicidio di Giulia #Cecchettin. Filippo #Turetta rinuncia all’appello. In una lettera ai giudici scrive: “Sono pentito, accetto l’ergastolo”. #Tg1 Roberta Ferrari - X Vai su X
Il #femminicidio di Giulia #Cecchettin. Filippo #Turetta rinuncia all’appello. In una lettera ai giudici scrive: “Sono pentito, accetto l’ergastolo”. #Tg1 Roberta Ferrari - facebook.com Vai su Facebook