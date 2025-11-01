La lettera della figlia di Amato il medico condannato all’ergastolo | Ecco perché nostro padre è innocente

Bologna, 1 novembre 2025 – Una lettera dal titolo ‘Dalla figlia di un presunto assassino’ scritta da Anna Chiara figlia di Giampaolo Amato il medico condannato in primo grado all’ergastolo per gli omicidi della moglie I sabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo e inviata all’Ansa e a ‘èTv’ che l’ha pubblicata integralmente sul suo sito. “Sono rimasta in silenzio per molto tempo – parte così lo scritto di Anna Chiara – per rispetto della mia famiglia e del nostro dolore, anche se altri hanno spesso scelto di esporci al pubblico in contesti che ho ritenuto del tutto discutibili. Ora però basta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lettera della figlia di Amato, il medico condannato all’ergastolo: “Ecco perché nostro padre è innocente”

