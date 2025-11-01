La legge di stabilità della Regione Confcommercio | Le misure sembrano avere una visione chiara per lo sviluppo futuro

Palermotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confcommercio Sicilia esprime il proprio pieno sostegno alle misure economiche predisposte dalla Regione Siciliana con particolare riferimento all’impegno profuso dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino che, insieme al governo presieduto da Renato Schifani, ha dimostrato una visione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

