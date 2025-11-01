La Jomi rialza la testa | battuto Nuoro ora spazio all’Europa

Tempo di lettura: 2 minuti La Jomi Salerno torna al successo superando il Nuoro con il punteggio di 18-29. Dopo un primo tempo equilibrato, le salernitane cambiano marcia nella ripresa, prendendo il largo e conquistando con autorità i due punti in palio. L’avvio di gara è caratterizzato da grande equilibrio: le due squadre si affrontano a viso aperto, rimanendo punto a punto fino al 15’ (4-4). Nuoro mostra grinta e determinazione, ma con il passare dei minuti la formazione allenata da Leandro Araujo aumenta l’intensità e, grazie a un break di 1-6 reti, si porta avanti 5-11 al 26’. Nel finale di primo tempo la squadra sarda prova a reagire, riuscendo a ridurre lo svantaggio e a chiudere la frazione sull’8-11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it