La guerra di Bergonzoni | L’empatia non basta più bisogna immedesimarsi
Una tavolata. Imponente. Ma senza gambe. Sorretta da arti artificiali. Un’installazione. Che Alessandro Bergonzoni ha intitolato “ Il tavolo delle trattative “, per ricordare come le nostre tregue poggino su corpi mutilati. Dalle 16 alle 18 la si può visitare alla Casa degli Artisti (corso Garibaldi 89). Poi sarà lo stesso Bergonzoni a officiare una chiacchierata che coinvolgerà diversi colleghi. Pronti a sedersi a quel tavolo. Per una riflessione sulla pace, sull’arte, sull’ immedesimazione. Che proseguirà poi lunedì alle 20.30 al Carcano per il nuovo appuntamento di “Follow the Monday“, il ciclo di incontri in corso di Porta Romana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
