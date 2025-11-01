La guerra delle nocciole tra Ferrero e la Turchia

La globalizzazione è quel processo secondo cui un’ondata di freddo in Turchia può influenzare la produzione di Nutella in Italia. Semplificatoria chiave di lettura per un processo concreto: il colosso dolciario Ferrero, produttore della celebre crema d’Alba e di molti altri dolci, è in ambasce dopo che i suoi fornitori basati in Turchia, primo produttore mondiale di nocciole, si trovano di fronte alla necessità di alzare i prezzi per contenere un raccolto incredibilmente basso. Da qui uno stallo delle forniture dal Paese anatolico al colosso di Alba. La crisi nella capitale mondiale dei raccolti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La “guerra” delle nocciole tra Ferrero e la Turchia

Argomenti simili trattati di recente

I DIFFICILI PRIMI ANNI DEL DOPOGUERRA Due mie foto degli anni 1947 e 1948 Erano anni in cui si camminava sulle macerie e per noi bambini trovare un luogo adatto per giocare era quasi impossibile. Più di settant'anni fa avevo già occhi attenti e curiosi - facebook.com Vai su Facebook

Prezzo delle nocciole raddoppiato e produzione dimezzata: Ferrero sospende gli acquisti per la Nutella in Turchia - Gelate e parassiti hanno decimato il raccolto turco, facendo raddoppiare i prezzi. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Scazzi turchi tra Ferrero e gli intermediari di nocciole, tutti i dettagli - Sebbene la Turchia fornisca il 70% delle nocciole a Ferrero, la multinazionale italiana con sede in Lussemburgo, negli ultimi vent’anni, ha ... Segnala startmag.it

Ferrero: stop all’acquisto di nocciole turche dopo il boom dei prezzi - Secondo quanto riporta il Financial Times il big di Alba ha scorte sufficienti e ha sospeso i rifornimenti dalla Turchia dopo il raddoppio delle quotazioni dal’inizio dell’estate a oggi ... Come scrive ilsole24ore.com